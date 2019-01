Longino & Cardenal parte alla conquista del mercato Usa

Daniela La Cava 25 gennaio 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Longino & Cardenal, società quotata sull'Aim Italia e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi e punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale ed internazionale, entra nel mercato statunitense. E lo fa attraverso la costituzione e l’avvio di Longino & Cardenal USA Corp., società controllata al 100% da Longino & Cardenal. Un'operazione, precisa la società in una nota, in linea con la strategia di internazionalizzazione annunciata in sede di Ipo. Andrea Bertali, già country manager della controllata Longino & Cardenal Ltd, è stato nominato responsabile della neocostituita Longino & Cardenal USA Corp."Puntiamo a far conoscere le migliori materie prime e i prodotti a ristoranti “stellati”, luxury hotel e player specializzati sul territorio USA, forti del know-how in Italia e della presenza nei mercati esteri di Hong Kong e Dubai", ha commentato Riccardo Uleri, numero uno del gruppo lombardo.