Longino & Cardenal: mercoledì il debutto sull’AIM

Luca Fiore 2 luglio 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Longino & Cardenal, società che da trent'anni attiva nella ristorazione di qualità, ha ricevuto il via libera di Borsa Italiana per l’ammissione a quotazione sull’AIM. L’avvio delle negoziazioni è fissato per il 4 luglio.Tramite l’operazione di IPO sono state collocate 1,375 milioni di azioni a 3,6 euro ciascuna (estremo inferiore del range 3,6-4,4 euro).