Lippert acquista le italiane Metallarte e RV Doors

11 luglio 2017

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Lippert, fornitore di componenti per i principali produttori di veicoli per il tempo libero, ha acquisito Metallarte, società produttrice di porte per ingressi e per vani, unitamente alla sua controllata RV Doors, che produce porte laterali scorrevoli per il mercato caravan europeo. Lo studio legale Jones Day ha assistito Lippert nel perfezionamento dell'acquisizione con un team coordinato dal socio Fabrizio Faina e composto da Francesca Ravallese e Marianna Consiglio.