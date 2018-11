Libretti di risparmio al portatore: entro il 31 dicembre scatta obbligo di estinzione

Valeria Panigada 22 novembre 2018 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Entro il 31 dicembre i libretti di risparmio al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Lo ha ricordato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando che la decisione è legata alle norme antiriciclaggio. Occorrerà quindi chiedere entro la data di fine anno la conversione del libretto in uno nominativo, oppure trasferire le somme su un conto corrente o altro strumento, o ancora chiedere la liquidazione.