Leone Film Group: approvato piano al 2020, atteso fatturato di 136,8 mln di euro

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Leone Film Group ha approvato il piano industriale per il periodo 2018-2020 che prevede di raggiungere alla fine del triennio un fatturato consolidato di 136,8 milioni di euro, Ebitda consolidato di 39,1 milioni, un Ebit consolidato di 12,6 milioni con una posizione finanziaria netta consolidata di 34,3 milioni, per un totale di investimenti nel periodo pari a 75,7 milioni. Il piano Industriale, si legge in una nota, conferma la crescita sia nel segmento della distribuzione sia in quello della produzione; complessivamente la società prevede di distribuire 45 film e di produrne ulteriori 14 nell’arco del triennio.