Leonardo, vinto contratto per manutenzione impianti smistamento babagli aeroporti di Roma

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato di avere vinto, attraverso una gara pubblica, il contratto per la manutenzione ordinaria ed evolutiva e la conduzione tecnica di tutti gli impianti di smistamento bagagli dell’Aeroporto Intercontinentale di Roma Fiumicino e dell’Aeroporto Internazionale di Roma Ciampino (scali gestiti da Aeroporti di Roma). Il valore del contratto aggiudicato a Leonardo in consorzio con Siemens (Leonardo 84%; Siemens 16%), della durata quadriennale con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni, è complessivamente di oltre 96 milioni di euro, inclusa l’opzione di rinnovo.Con questo nuovo contratto Leonardo si conferma tra i leader nel mercato internazionale dei sistemi di gestione dei bagagli negli aeroporti.