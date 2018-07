Leonardo: utile netto I semestre -50%, ma elicotteri spingono al rialzo stime 2018

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2018 - 07:56

Leonardo ha reso noto di aver concluso il primo semestre del 2018 con un utile netto in calo, a fronte di una crescita dei ricavi. Precisamente, il risultato netto si è attestato a 106 milioni di euro, in flessione del 50% rispetto ai 213 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.Escludendo i costi una tantum relativi all'accordo sui prepensionamenti (pari a 170 milioni nel primo semestre 2018), l'utile della società ex-Finmeccanica è stato tuttavia pari a 236 milioni.I ricavi sono saliti dell'1,7% a 5,589 miliardi di euro. La crescita è del 4% non considerando l'effetto cambio, che è stato negativo per 130 milioni.La notizia positiva è che il colosso aerospaziale guidato da Alessandro Profumo ha rivisto al rialzo le stime per il 2018 sugli ordini, sul flusso di cassa operativo e sull'indebitamento netto, adducendo come motivazione soprattutto il maxi ordine di elicotteri in Qatar, che prevede la fornitura di 28 elicotteri per 3 miliardi di euro."I risultati del primo semestre 2018 sono in linea con le attese - ha detto Profumo - Siamo focalizzati sull'esecuzione del piano industriale: la ripresa degli elicotteri sta proseguendo con successo, DRS sta beneficiando della crescita del mercato statunitense ed abbiamo effettuato ulteriori passi in avanti in termini di controllo dei costi. Tutto ciò garantirà al Gruppo una crescita sostenibile nel lungo periodo".