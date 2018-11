Leonardo, stretta partnership con SIAARTI nel settore dell'elisoccorso

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) hanno stretto un accordo di collaborazione non esclusiva nel campo dei servizi di elisoccorso. L’accordo ha come obiettivo la crescita delle capacità di missione delle eliambulanze e dell’efficacia dei servizi medici attraverso, ad esempio, lo studio di nuove configurazioni dei futuri elicotteri, la definizione di nuove linee guida e standard per i medici e la loro formazione, sia in Italia che a livello internazionale. Leonardo sta inoltre valutando lo sviluppo di un centro di addestramento dedicato all’elisoccorso.