Leonardo sprofonda, sospensione a -7,89% dopo diffusione target nuovo piano

Titta Ferraro 30 gennaio 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Leonardo (-7,89% a 10,385 euro). La società ha diffuso le linee guida del nuovo piano industriale 2018-2022 focalizzato su iniziative “intraprese per riportare Leonardo ad una crescita sostenibile” nel medio termine. Confermate le stime per l'intero 2017 (a novembre il gruppo aveva tagliato la guidance). Il mercato non ha apprezzato le stime per i prossimi anni, in particolare per quello appena iniziato.Per il 2018 stimati ordini a 12,5–13 miliardi, ricavi per 11,5–12 miliardi ed EBITA a 1.075 – 1.125 milioni.