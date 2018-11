Leonardo, sottoscritta linea di credito per 500 milioni

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha sottoscritto oggi una nuova linea di credito Term Loan con un pool di banche domestiche ed internazionali destinato al rifinanziamento di debiti esistenti. La linea di credito, per un importo pari a 500 milioni di euro, ha una durata di 5 anni e prevede il pagamento di un margine di 110 punti base sopra l’Euribor a 6 mesi ed il rimborso dell’intero ammontare alla scadenza in un’unica soluzione. Sempre oggi Leonardo ha ottenuto un prestito da 300 milioni dalla Banca Europea per gli Investimenti.