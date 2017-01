Leonardo: società smentisce indiscrezioni su intercettazioni informatiche

Marco Berton 12 gennaio 2017 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

"In merito alle notizie comparse sulla stampa circa il presunto coinvolgimento di Leonardo in paventate intercettazioni informatiche, si precisa che, allo stato attuale e sulla base dei dati tecnici desunti dalle prime informazioni analizzate, non risultano evidenze di compromissione di infrastrutture aziendali e, pertanto, di sottrazione di informazioni."

Questa la nota rilasciata dall'ufficio stampa di Leonardo S.p.A. in merito ad indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa sottolineando che la società "proseguirà con ulteriori accertamenti sulla base delle informazioni che riceverà dagli organi preposti."