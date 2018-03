Leonardo: siglato protocollo di intenti su prepensionamenti con organizzazioni sindacali

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 09:47

Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno siglato il Protocollo di intenti sui prepensionamenti ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero. Lo rende noto il gruppo guidato da Alessandro Profumo in un comunicato nel quale indica che l'accordo coinvolgerà 1.100 dipendenti che matureranno i requisiti per il pensionamento nell’arco temporale massimo dei 4 anni successivi alle uscite programmate nel biennio 2018-2019. Analogo tavolo, anticipa Leonardo, sarà aperto per l’estensione della misura ai dirigenti.