Leonardo si rafforza su mercato elicotteristico, contratto da oltre 3 miliardi in Qatar

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Leonardo si rafforza sul mercato elicotteristico, con un contratto da oltre 3 miliardi in Qatar. A darne notizia il ministero della Difesa del Paese che ha annunciato la firma di un contratto per l’acquisto di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90. La sigla dell’intesa è stata ufficializzata al Salone Dimdex, in corso a Doha, alla presenza del ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, e dell’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.Il valore dell’intero programma per il Consorzio Nhi è superiore a 3 miliardi di euro e comprende 16 NH90 TTH per operazioni terrestri, 12 NH90 NFH per missioni navali e un pacchetto completo di supporto, manutenzione, addestramento e interventi infrastrutturali. "Il programma potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro con l’aggiunta di ulteriori 12 unità (6 + 6) in un mix di TTH e NFH", segnala la società in una nota.Leonardo agirà in qualità di prime contractor per la gestione dell’intero programma presso il cliente. L’Azienda sarà inoltre responsabile dell’assemblaggio finale e della consegna dei 12 NH90 NFH navali dal suo stabilimento di Venezia-Tessera, unitamente alla fornitura di un pacchetto di servizi di supporto e addestramento della durata di otto anni per equipaggi e tecnici. Airbus sarà, a sua volta, responsabile dei 16 NH90 TTH terrestri.Le consegne cominceranno prima del giugno 2022 e continueranno fino al 2025. Leonardo fornirà o contribuirà all’integrazione di vari equipaggiamenti, sistemi avionici e sensori.