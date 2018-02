Leonardo sconta ancora delusione mercato e nota Barclays: titolo fino a -7%, poi asta volatilità

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 13:12

Indice Ftse Mib sotto pressione, cede -1,39% a 22.879,16, in linea con le vendite che colpiscono l'azionario globale. L'attenzione degli operatori rimane alta sul titolo Leonardo, che stamattina ha ceduto fin quasi -7% per poi finire in asta di volatilità.Dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso, il titolo è tornato poi nelle contrattazioni, ma il trend si conferma decisamente negativo, con una perdita superiore a -3%, che porta il titolo a scendere a 9,3 euro. La performance è la peggiore tra i titoli scambiati sul Ftse Mib.Pesa la nota diffusa dalla divisione di ricerca di Barclays, che ha rivisto al ribasso il target price sul titolo a 10 euro.Leonardo continua a scontare anche i dubbi sul piano del colosso della difesa e la decisione della stessa società di rivedere al ribasso i risultati attesi per il 2017.