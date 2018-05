Leonardo, scelta da Enav come partner industriale per gestione traffico aereo di droni in Italia

Daniela La Cava 25 maggio 2018 - 14:29

Leonardo, a capo di un team con la controllata Telespazio e Ids – Ingegneria Dei Sistemi, è stata selezionata da Enav, la società nazionale che gestisce il traffico aereo civile in Italia, come partner industriale per lo sviluppo di un sistema di controllo del traffico aereo di droni e per l’erogazione dei servizi correlati. Lo comunica il gruppo guidato da Alessandro Profumo in una nota precisando che Enav costituirà una nuova società per lo sviluppo di una piattaforma di Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management (Utm) e relativi servizi, inclusa la manutenzione tecnica, di cui avrà il 60% del capitale sociale, mentre il restante 40% sarà detenuto dalla compagine industriale guidata da Leonardo. Si tratta di un settore che è in continua espansione: solo in Europa si stima la circolazione di sette milioni di droni a uso ricreativo e altri quattrocentomila per fini commerciali da qui al 2035.