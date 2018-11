Leonardo recupera quota 9 euro, sponda da commessa GdF e giudizi positivi analisti

Titta Ferraro 12 novembre 2018 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di riscossa per Leonardo che segna un rialzo di oltre il 2% tornando oltre quota 9 euro (9,044 euro) dopo il tonfo di venerdì dovuto all'ebita trimestrale sotto le attese. Oggi il colosso della Difesa trova sponda nella nuova commessa da 280 milioni di euro arrivata dalla Guardia di Finanza per 22 elicotteri bimotore di nuova generazione AW169M. Il contratto comprende anche un pacchetto completo di supporto e addestramento che potrebbe essere esteso in futuro con ulteriori servizi per un valore fino a 100 milioni di euro.In relazione ai conti del terzo trimestre accorti con un'ondata di vendite venerdì scorso, gli analisti si mantengono positivi sul titolo Leonardo con Equita che ha confermato il giudizio Buy (prezzo obiettivo a 11,9 euro); dice Buy anche Societe Generale con target price a 11 euro. Rating outperform quello indicato invece da Mediobanca che indica un target price a 14 euro.Tra gli analisti riportati da Bloomberg, sono 12 i giudizi Buy e 7 Hold, nessuno indica Sell. Il prezzo medio indicato per Leonardo è 11,88 euro, con rendimento potenziale di quasi il 32% rispetto ai livelli attuali.