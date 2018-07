Leonardo presenta il Grifo-E, il nuovo radar a scansione elettronica per velivoli fighter

Luca Fiore 13 luglio 2018 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

In occasione del Salone di Farnborough 2018, che si terrà dal 16 al 20 luglio, Leonardo presenterà il nuovo radar Grifo-E, il più recente tra i sensori a scansione elettronica della società.“Il Grifo-E rappresenta l’evoluzione del Grifo a scansione meccanica, un radar di controllo del tiro venduto in 450 esemplari a sei diverse Forze Aeree nel mondo e adottato su sette tipologie di velivoli. Grazie alla comprovata tecnologia radar a scansione elettronica di Leonardo, abbinata a capacità avanzate basate su un array a multi-apertura e un ricevitore multi-canale, il Grifo-E offre prestazioni di controllo del tiro avanzate in un sistema competitivo, leggero e a basso consumo”.Il sensore verrà qualificato nel 2019 e sarà pronto per le prime consegne nel 2020.