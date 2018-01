Leonardo: possibili nuovi ordini di jet dalla Polonia, per Banca Akros può dare sostegno al titolo

Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Potrebbero giungere nuove commesse dalla Polonia per Leonardo. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, l'Aeronautica Militare della Polonia (la Polish Air Force) avrebbe avviato alcune trattative con il gruppo italiano della difesa per acquistare altri otto jet di allenamento avanzato M-346. Già nel 2014 la Polonia aveva ordinato otto di questi modelli per un valore di 280 milioni di euro. Se confermata, la notizia sarà positiva per Leonardo, secondo Banca Akros, perché questo modello di jet sarebbe al momento carente di ordinazioni e un nuovo accordo rafforzerebbe le relazioni tra il gruppo e la Polonia. Un paese dalle grosse opportunità, grazie a programmi governativi della difesa che ammontano a circa 5 miliardi per quanto riguarda i jet da combattimento e 5,5 miliardi per quanto riguarda gli elicotteri. Gli analisti di Banca Akros confermano il giudizio buy su Leonardo. Intanto la notizia sostiene il titolo, che a Piazza Affari sale di mezzo punto percentuale scambiando a 11,30 euro.