Leonardo: partnership con International Golden per cyber security in M.O.

Titta Ferraro 20 febbraio 2017 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e International Golden Group PJSC, società attiva nel settore della difesa di Abu Dhabi, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per offrire prodotti di cyber security nell’area. L'accordo, siglato in occasione del salone della difesa IDEX in corso negli Emirati Arabi Uniti dal 19 al 23 febbraio, prevede che

Leonardo e IGG collaboreranno alla progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate e centri operativi di sicurezza (Security Operations Centres – SOC). Il teaming agreement si propone di integrare le soluzioni e la conoscenza del mercato offerta da IGG, che agirà in qualità di prime contractor e che già fornisce a clienti nazionali sicurezza di alto livello, con il know how allo stato dell’arte di Leonardo, attraverso una partnership strategica e internazionale di lungo periodo.