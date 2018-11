Leonardo, ottenuto finanziamento da 300 milioni dalla Bei

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato oggi con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) un contratto di finanziamento per 300 milioni di euro per lo sviluppo tecnologico. Nel dettaglio, il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel piano Industriale del gruppo della difesa. Gli investimenti saranno focalizzati nel settore elicotteristico, Cyber security, Advanced manufacturing (Industry 4.0) e in interventi infrastrutturali per aumentare l’efficienza produttivanegli stabilimenti del Centro–Sud Italia.“Questo finanziamento è un contributo importante per proseguire nello sviluppo di prodotti e tecnologie sempre più innovativi e permetterà di incrementare l’efficienza dei nostri stabilimenti, di ottimizzare gli assetti di produzione e di essere sempre più competitivi nel nostro settore - ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato - In linea con gli obiettivi del piano industriale, questi investimenti ci permetteranno di supportare la crescita sostenibile del gruppo nel lungo periodo”.Si tratta della seconda operazione realizzata tra Bei e Leonardo. La prima, del valore di 500 milioni di euro risale al 2009 per la produzione e lo sviluppo di componenti aeronautici tecnologicamente innovativi.