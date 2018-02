Leonardo: ordine in Giappone per l'elicottero AW169, servirà per riprese televisive

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace, distributore ufficiale in Giappone per il modelli di elicotteri AW139 e AW169, hanno annunciato oggi la firma di un contratto per un AW169 con la società di telecomunicazioni Asahi Broadcasting Corporation. L’elicottero, che sostituisce un vecchio modello, verrà impiegato per eseguire riprese televisive ed entrerà in servizio nel 2021 dopo la necessaria personalizzazione e installazione di apparecchiature specifiche.