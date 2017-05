Leonardo: nuovi ordini per gli elicotteri VIP in Uk e Irlanda attraverso Sloane Helicopters

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Cresce il successo degli elicotteri di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda. In occasione del salone aeronautico di Ginevra, Sloane Helicopters, distributore degli elicotteri VIP di Leonardo in Uk e Irlanda, ha ordinato due diverse modelli. In particolare, sono stati ordinati due bimotori leggeri GrandNew con consegna nel 2018 e un elicottero leggero intermedio AW169 con consegna prevista già quest’anno. I contratti annunciati oggi "rappresentano il coronamento di un anno di successi per la collaborazione tra Leonardo e Sloane Helicopters", afferma la società ricordando che negli ultimi 12 mesi sono stati venduti sei velivoli dei modelli GrandNew e AW169, tra nuovi e usati, per vari clienti privati in Uk e Irlanda. Leonardo si conferma così leader mondiale negli elicotteri VIP bimotore, con una quota pari al 50 per cento del mercato.