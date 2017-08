Leonardo: nuovi ordini elicotteri in Brasile

Daniela La Cava 11 agosto 2017 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Nuovi ordini in Brasile per gli elicotteri executive di Leonardo che "rafforzano ulteriormente la leadership dell’azienda nel Paese e sul mercato mondiale per questa applicazione operativa". "Gli ordini - precisa la società in un comunicato - riguardano in particolare tre AW169 e un GrandNew per altrettanti clienti Vip brasiliani che espandono ulteriormente la presenza di Leonardo sul mercato elicotteristico del Paese sudamericano dove fino ad oggi sono state vendute quasi 200 macchine di vario tipo per diversi impieghi commerciali, militari e di pubblica utilità".