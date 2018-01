Leonardo: in attesa business plan, balza su migliorate prospettive

michele fanigliulo 29 gennaio 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva per il titolo Leonardo che oggi in Borsa cresce dello 0,95% a 11,2 euro.Diverse le ragioni a giustificare le performance delle ultime sedute. Sicuramente l’attesa per il nuovo piano industriale di domani, ma anche la prospettiva di un potenziamento dei progetti di collaborazione tra Italia e Francia nel settore della difesa e dello spazio. Durante il Forum Italia-Francia di venerdì scorso infatti sia il ministro dell'Economia francese che quello italiano si sono espressi a favore di una più stretta partnership, aumentando quindi l'aspettativa che le collaborazioni tra Leonardo e Thales, già partner in Telespazio e Thales Alenia Space, possano intensificarsi.Positivo per il gruppo italiano anche le news oltre oceano. Il Presidente degli Stati Uniti infatti potrebbe chiedere 716 miliardi di dollari di spesa per la difesa nella sua proposta di bilancio per il 2019. La cifra per il prossimo anno aumenterebbe la spesa del Pentagono di oltre il 7% Y/Y.Si ricorda che Leonardo fattura il tra il 15 e il 20% negli USA.