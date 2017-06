Leonardo fornirà logistica e servizi di supporto per programma di sorveglianza Nato

Valeria Panigada 21 giugno 2017 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Leonardo è stata scelta per fornire logistica e servizi di supporto al programma di sorveglianza Alliance Ground Surveillance (Ags) della Nato. Nell’ambito di una gara internazionale, Leonardo si è infatti aggiudicata il contratto per la realizzazione della piattaforma integrata di logistica Alis (Logistic Information System). Il gruppo è anche responsabile del supporto alla missione e delle stazioni di terra trasportabili che consentono l’acquisizione di dati e immagini dai droni per scopi di intelligence, elaborazione e analisi.