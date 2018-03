Leonardo, firmato contratto con Malta Air Traffic per la comunicazione di controllo del traffico aereo

Valeria Panigada 7 marzo 2018 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services, l’ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-aria-terra. Basata sulla funzionalità Dual Language, brevettata da Leonardo, la soluzione comprende la fornitura, l'installazione e l’attivazione di funzioni operative che permetteranno lo scambio di messaggi di testo digitali tra controllori e piloti, integrando le tradizionali comunicazioni vocali. La soluzione di Leonardo permetterà a Malta di adeguarsi ai più recenti requisiti di comunicazione del controllo del traffico aereo in Europa.