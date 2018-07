Leonardo: firmato contratto (in consorzio) per sistema smistamento bagagli aeroporto Zurigo

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, alla guida di un consorzio internazionale, ha siglato un contratto da 150 milioni di euro per il sistema di smistamento bagagli dell'aeroporto di Zurigo. Lo rende noto il gruppo guidato da Alessandro Profumo indicando che "in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro". La commessa, che per Leonardo ammonta a circa 120 milioni di euro, è una delle maggiori degli ultimi anni a livello europeo nel settore dello smistamento bagagli. Il gruppo italiano è responsabile della gestione complessiva del progetto, dello sviluppo e integrazione del sistema, nonché della fornitura delle macchine smistatrici cross-belt e dei sistemi informatici, mentre motion06 fornirà alcuni importanti apparati.Il progetto, recita la nota, rientra in un programma più ampio di potenziamento ed espansione dell’infrastruttura dell’intero aeroporto di Zurigo, che coinvolgerà la maggior parte dei terminal esistenti e diversi nuovi edifici attualmente in costruzione. Le attività di progettazione inizieranno nelle prossime settimane, mentre l'inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del 2019, con consegna finale nel 2025.