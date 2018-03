Leonardo: firmato accordo di finanziamento per Ocean2020

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato di avere firmato l’accordo di finanziamento per Ocean2020, il più importante progetto relativo al bando di gara del Fondo Europeo per la Difesa sulle tecnologie per la sicurezza marittima, finanziato dall’Unione Europea e implementato dall’Agenzia Europea per la Difesa (Eda). Quest’ultima agirà in qualità di contracting authority, nell’ambito del programma “Preparatory Action on Defence Research”. Il progetto - che ha un valore complessivo pari a circa 35 milioni di euro - sarà guidato da Leonardo nella veste di coordinatore di un consorzio composto da 42 partner di 15 Paesi dell'Unione europea.Leonardo, nell'ambito dello stesso “Preparatory Action on Defence Research”, è stata inoltre selezionata per il progetto Gossra, coordinato da Rheinmetall, che si pone l’obiettivo di standardizzare apparati ed equipaggiamenti dei soldati allo scopo di migliorare l'interoperabilità durante le operazioni congiunte condotte dalle forze dei Paesi dell'UE.