Leonardo: firmata con polacca PGZ lettera di intenti per programma AW249

Daniela La Cava 11 luglio 2018 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e l’azienda polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) hanno firmato una lettera d'intenti per collaborare insieme sul programma AW249, l'unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in sviluppo a livello internazionale, con l’obiettivo di soddisfare uno specifico requisito dell’Esercito polacco. Con questo accordo, precisa la società guidata da Alessandro Profumo in una nota, Leonardo e PGZ potranno valutare varie aree di collaborazione tra cui progettazione, produzione, assemblaggio, commercializzazione e supporto post-vendita per l'elicottero AW249.