Leonardo: esecutivo contratto NH90 Qatar, confermati i target 2018

Titta Ferraro 20 agosto 2018 - 18:03

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha reso esecutivo il contratto, firmato il 14 marzo 2018, per la fornitura di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90 al Ministero della Difesa del Qatar e di aver pertanto iscritto l’ordine in Portafoglio ed incassato l’anticipo relativo al contratto. Leonardo agisce in qualità di prime contractor per la gestione dell’intero programma il cui valore per il Consorzio NHI è superiore a 3 miliardi di euro."Siamo orgogliosi di aver reso esecutivo con successo questo importante contratto. Continuiamo ad essere focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto alla crescita sostenibile del Gruppo nel lungo periodo, anche attraverso il rafforzamento della strategia commerciale", ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.Il colosso della Difesa ha così confermato la Guidance per l’anno 2018, già rivista al rialzo il 30 luglio in termini di Ordini e FOCF per riflettere la prevista acquisizione dell’ordine NH90 Qatar, il cui valore era solo in parte incluso nella Guidance del Gruppo. la guidance vede gli ordini tra 14 e 14,5 mld, i ricavi nel range 11,5-12 mld e l'ebitda a 1,075-1,125 mld.