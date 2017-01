Luca Fiore 26 gennaio 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Visto che non è stato possibile raggiungere un accordo, Leonardo e Raytheon non proseguiranno insieme nella gara T-X. È quanto si apprende da una nota diffusa da Leonardo, tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e principale azienda industriale italiana.



“Nel febbraio 2016 Leonardo e Raytheon hanno manifestato l’intenzione di collaborare per partecipare alla gara T-X dell’U.S. Air Force. Sebbene le Società rimangano convinte circa la bontà dell’offerta basata sul T-100, non è stato possibile raggiungere un accordo” ha dichiarato Filippo Bagnato, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo. “Conseguentemente, Leonardo e Raytheon non proseguiranno insieme nella gara T-X”.



Al momento sul listino di Piazza Affari il titolo LDO quota in rosso dello 0,78% a 12,75 euro.