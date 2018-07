Leonardo e Milestone Aviation: contratto per 21 elicotteri AW139 per rinnovo flotta Saudi Aramco

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Milestone Aviation, società di leasing leader a livello mondiale appartenente a GE Capital Aviation Services, sono stati scelti da Aramco Overseas Company, società del gruppo Saudi Aramco che opera nel settore petrolchimico a livello globale, per il suo programma di rinnovo della flotta di elicotteri medi. E' quanto si apprende in un comunicato congiunto nel quale si precisa che Leonardo e Milestone hanno firmato un contratto per 17 elicotteri AW139 e opzioni per ulteriori quattro esemplari e Aramco riceverà il totale di 21 unità entro tre anni a partire da quest’anno.