Leonardo debole in Borsa, si continua a guardare a possibile cambio al vertice

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta senza smalto per Leonardo. Il titolo dell'ex Finmeccanica segna un calo dell'1,6% a quota 11,73 euro. Si torna a parlare della possibile sostituzione di Mauro Moretti dopo la condanna in primo grado a 7 anni per la strage ferroviaria di Viareggio. Il governo sarebbe ancora in fase di valutazione se cambiare o meno Moretti. Stando a quanto riportato da Il sole 24 Ore tra i possibili sostituti ci sarebbero Alfredo Altavilla, responsabile dell`area EMEA di FCA, e Fabrizio Giulianini, ex CEO di Selex Es - divisione elettronica.

Le liste per il rinnovo delle cariche nelle società pubbliche vanno presentate almeno 25 giorni prima dell`assemblea(quella di Leonardo è prevista tra il 2 e il 12 maggio), quindi ci sarà tempo fino a metà aprile.