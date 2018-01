Leonardo debole in Borsa, analisti prevedono target piano meno ambiziosi complici elicotteri

Titta Ferraro 30 gennaio 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di giornata promettente, il titolo Leonardo arranca sul Ftse Mib (-1% a 11,165 euro) in attesa del rilascio nel pomeriggio del nuovo piano industriale. Il ceo Alessandro Profumo ha dichiarato che sarà un piano incentrato sul ritorno alla crescita organica con gli Usa che rimarranno un mercato centrale.L'ultima presentazione del precedente ceo Mauro Moretti indicava un fatturato in crescita del 3-5% medio annuo con ebita a 1,43-1,53 mld nel 2019. "Riteniamo che i nuovi obiettivi siano inevitabilmente inferiori alla luce dei problemi degli elicotteri", commenta Equita che si aspetta una presentazione con spiegazione dettagliata del problema elicotteri che ha causato l'inatteso profit warning. Attesa anche per indicazioni sulla capacità di generare free cash flow al fine di tornare investment grade. "Riteniamo meno probabili novità sul fronte M&A", conclude Equita.