Leonardo: da Lettonia ordine per ulteriori 2 elicotteri

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

La Polizia di Frontiera della Lettonia ha firmato un contratto con Leonardo che prevede l’acquisto di due elicotteri monomotore AW119Kx con configurazione dedicata, un’opzione per un’ulteriore unità e servizi di addestramento per equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione. Gli AW119Kx saranno consegnati dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia nel 2019 e svolgeranno un’ampia gamma di missioni tra cui ricerca e soccorso, trasporto, antincendio e protezione civile sostituendo due obsoleti AB206B JetRanger.I nuovi elicotteri, rimarca Leonardo in una nota, si aggiungono ai due AW109 Power di Leonardo già impiegati con successo dalla Polizia di Frontiera negli ultimi dieci anni.