Leonardo cresce in Indonesia nel settore degli elicotteri

Daniela La Cava 7 febbraio 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Leonardo cresce in Indonesia. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha comunicato che il paese asiatico ha ordinato due elicotteri intermedi leggeri AW169 destinati al trasporto aziendale. Gli elicotteri, i primi di questo modello ordinati in Indonesia, saranno consegnati entro la fine del 2018."Con le imminenti consegne di un ulteriore AW139, che sarà gestito dalla compagnia aerea Travira per operazioni offshore, e di due AW119Kx per attività antincendio e di elisoccorso all'operatore NUH, Leonardo espande ulteriormente la sua presenza in ambito elicotteristico nel Paese con una crescita della flotta del 100% negli ultimi 3 anni", si legge in una nota della società.