Leonardo: cresce in Cina, ordini per 26 elicotteri da oltre 120 mln di euro

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Leonardo cresce in Cina. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha annunciato la firma con Sino-US Intercontinental Helicopter Investment, distributore degli elicotteri civili di Leonardo in Cina, di nuovi contratti per 26 elicotteri, tra cui sette monoturbina AW119Kx, 15 biturbina leggeri AW109 Trekker e quattro intermedi AW139, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. Le consegne degli elicotteri, precisa Leonardo in una nota, inizieranno quest'anno e si protrarranno fino al 2019. Le commesse si aggiungono alle 65 unità ordinate negli ultimi due anni, soprattutto in versione eliambulanza.