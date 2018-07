Leonardo, contratto quinquennale con ministero Difesa britannico

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha siglato un contratto con il Ministero della Difesa britannico per i sistemi di simulazione della minaccia già impiegati in altri velivoli. L’accordo coprirà un periodo di 5 anni, dal 2018 al 2022, in continuità con i precedenti 10 anni di supporto già forniti dal gruppo. I dettagli finanziari non sono stati precisati.L’equipaggiamento di simulazione della minaccia, progettato e realizzato nel Regno Unito in collaborazione con il Ministero della Difesa, utilizza una tecnologia di radiofrequenza che replica le minacce radar, per colpire particolari sensori del velivolo mentre l’aereo è ancora a terra. Grazie a questo controllo preliminare, è possibile garantire al pilota che la suite di protezione installata sul velivolo funzioni correttamente prima di imbarcarsi in una missione.