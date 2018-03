Leonardo: contratto quadro con Bureau of Meteorology australiano per nuovi radar meteorologici

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex, ha ottenuto un contratto dal Bureau of Meteorology australiano per fornire e installare nel Paese radar meteorologici in banda C e S di ultima generazione. Il contratto, spiega il gruppo guidato da Alessandro Profumo, prevede la fornitura esclusiva da parte di Leonardo di nuovi sistemi meteo per i prossimi quattro anni e comprende un’opzione per estendere l’attività fino ad un periodo di dieci anni. I nuovi sistemi permetteranno al Bureau di garantire a organizzazioni, attività economiche e cittadini informazioni e servizi precisi e tempestivi su meteo, clima e risorsa idrica.