Leonardo: contratto in Cina per 17 elicotteri per oltre 100 mln€ con Sino-US Intercontinental

Daniela La Cava 20 giugno 2017 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Sino-US Intercontinental Helicopter Investment (Shanghai) hanno rafforzato la collaborazione sul mercato elicotteristico cinese. Durante il Paris Air Show, in corso in questi giorni a Le Bourget, la società di distribuzione elicotteristica con sede a Shanghai Sino-US Intercontinental ha annunciato un ordine per 17 elicotteri di cui due AW119Kx, dieci AW109 Trekker e cinque AW139. Leonardo ha precisato in una nota che il contratto, del valore di oltre 100 milioni di euro, prevede l’avvio delle consegne alla fine di quest’anno.È stato inoltre rinnovato l’accordo di distribuzione che prevede l'acquisto di ulteriori elicotteri nei prossimi tre anni e che rende Sino-US Intercontinental distributore esclusivo di Leonardo per il mercato civile e offshore cinese (incluse le aree di Hong Kong e Macao). Entro la metà del 2019 l’esclusività dell’accordo, si legge in una nota, verrà estesa a tutte le attività elicotteristiche del mercato cinese.