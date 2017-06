Leonardo, contratto di oltre 290 milioni insieme a Hensoldt per la Difesa Uk

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato un contratto con il ministero della Difesa Uk del valore di oltre 290 milioni di euro. L’azienda, in collaborazione con Hensoldt, aggiornerà i sistemi di identificazione su oltre 350 piattaforme aeree, terrestri e navali britanniche. L’upgrade riguarda i sistemi di identificazione (Identification Friend or Foe - IFF), che consentono di distinguere in maniera automatica tra forze amiche e potenziali minacce. L’adozione del nuovo standard sarà obbligatoria per tutte le nazioni Nato entro il 2020.