Leonardo, contratto da 45 milioni per elicotteri Vigili del Fuoco

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato con i Vigili del Fuoco un contratto per la fornitura di tre elicotteri AW139, che svolgeranno compiti di ricerca e soccorso in mare e in montagna, soccorso medicale, antincendio e protezione civile. L’ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e addestramento per piloti e tecnici e prevede opzioni per ulteriori 12 velivoli AW139. La consegna dei tre nuovi elicotteri sarà avviata a breve e completata nel 2019. Sono 56 gli elicotteri AW139 ordinati fino ad oggi dal governo italiano per compiti di pubblica utilità.