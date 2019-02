Leonardo: contratto da 180 mln€ per fornire a Nato sistemi addestramento per protezione elettronica

Daniela La Cava 4 febbraio 2019 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Nuova commessa per Leonardo. La società guidata da Alessandro Profumo ha firmato un contratto del valore di circa 180 milioni di euro per fornire alla Nato sistemi di addestramento per la protezione elettronica. La commessa è stata assegnata dal ministero della Difesa del Regno Unito, nazione ospitante l’agenzia Nato “Joint Electronic Warfare Core Staff” (JEWCS), che ha sede presso la base aerea della Royal Navy a Yeovilton. La nota informa che gli equipaggiamenti e servizi verranno erogati nell’arco dei prossimi quattro anni dal centro di eccellenza di Leonardo a Luton nel Regno Unito. La società è stata selezionata nell’ambito di una gara internazionale e integrerà nella fornitura anche tecnologie dei partner Cobham ed Elettronica.