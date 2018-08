Leonardo: contratti per il radar Meteor da diversi clienti internazionali

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex ES GmbH, ha siglato una serie di contratti internazionali con diversi clienti in Europa, Africa, Americhe e Asia-Pacifico per la famiglia di radar Meteor per applicazioni meteorologiche. In particolare, i sistemi, basati su tecnologie proprietarie, saranno utilizzati per previsioni meteorologiche, controllo del traffico aereo e monitoraggio ambientale.