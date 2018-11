Leonardo consolida leadership in Cina con ordini per 15 elicotteri AW139

Daniela La Cava 5 novembre 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Leonardo consolida la leadership in Cina con nuovi ordini e un accordo quadro per ulteriori 160 unità, servizi di supporto e addestramento. Nel dettaglio, il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha annunciato che il suo distributore elicotteristico cinese Sino-US Intercontinental Helicopter Investment (Sino-US) ha firmato contratti per 15 elicotteri AW139, con consegne tra il 2019 e il 2021. Salgono così a 185 gli elicotteri venduti in Cina fino ad oggi. L’annuncio è avvenuto in occasione del China International Import Expo di Shanghai alla presenza del vice presidente Luigi Di Maio.Leonardo e Sino-US hanno inoltre siglato un accordo quadro per rafforzare ulteriormente la partnership nel lungo periodo, con l’acquisto e la consegna di 160 ulteriori elicotteri nel periodo 2019-2023, ma anche la costituzione di un centro di addestramento e di uno per la personalizzazione degli elicotteri. Sino-US vede così confermato il proprio ruolo di distributore esclusivo degli elicotteri civili e a uso commerciale di Leonardo in Cina."Con le firme di oggi Leonardo conferma la propria leadership nel settore elicotteristico in Cina. Un mercato in rapida espansione e altamente competitivo, dove i nostri prodotti allo stato dell’arte svolgono ogni giorno complesse operazioni di soccorso a sostegno della popolazione cinese", commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo.