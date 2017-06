Leonardo: collocato bond a 7 anni per 600 milioni di euro

Titta Ferraro 1 giugno 2017 - 17:35

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha collocato nuove obbligazioni per un ammontare di 600 milioni di euro. Le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 7 anni, scadenza Giugno 2024 e cedola a tasso fisso del 1,50%. Il prezzo di emissione è pari a 99,147%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.





L’operazione, sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all’ammontare collocato presso un’ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali, conferma l’interesse del mercato per Leonardo e consentirà di ridurre ulteriormente il costo del debito.



Il Credit Rating di Leonardo è Ba1 per Moody’s (Outlook Positivo), BB+ per Standard&Poor’s (Outlook Stabile) e BB+ per Fitch (Outlook Positivo). L’operazione è stata condotta da Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole, Citibank, Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Barclays Bank, Bank Of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley come Other Bookrunners.