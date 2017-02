Leonardo, cda conferma piena fiducia all'ad Moretti dopo condanna per l'incidente di Viareggio

Valeria Panigada 1 febbraio 2017 - 08:18

Il consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri, ha confermato all'unanimità piena fiducia all'amministratore delegato Mauro Moretti, dopo la condanna per l'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Ieri il Tribunale di Lucca ha condannato in primo grado Moretti ritenendolo colpevole dei reati di incendio colposo, disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose. La condanna non è definitiva, ha spiegato Leonardo nella nota diffusa ieri sera, e non incide sulla capacità operativa della società di svolgere la propria attività economica, ovvero di partecipare a gare indette da enti pubblici o governativi.