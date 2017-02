Leonardo balza a Piazza affari (+3,3%) dopo risultati 2016

Marco Berton 24 febbraio 2017 - 09:53

MILANO (Finanza.com)



Brillante avvio di seduta per il titolo Leonardo che sale di oltre 3 punti percentuali percentuali in area 12,2 euro. L'azione brillo dopi risultati di bilancio 2016 annunciati ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni. L'esercizio 2016 ha segnato un risultato netto ordinario di oltre 500 milioni di euro, in crescita di oltre il 100% rispetto ai 253 milioni del 2015. Brillante la voce relativa agli ordini che sono stati pari a circa 20 miliardi di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2015. Il portafoglio ordini sale a circa 35 miliardi di euro, +20% rispetto a un anno prima.