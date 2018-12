Leonardo annuncia primo volo per il TH-119

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato che l’elicottero da addestramento TH-119 ha compiuto con successo il suo primo volo. Il TH-119 rappresenta la risposta di Leonardo per la sostituzione della flotta di TH-57 Sea Ranger della U.S. Navy. Sul mercato mondiale il TH-119 sarà l’unico elicottero monomotore in grado di operare secondo le regole del volo strumentale e riceverà la certificazione americana FAA all’inizio del 2019.