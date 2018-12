Leonardo: al via voli drone Falco per programma test di Frontex

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

È partita la campagna di voli del Falco Evo, il velivolo a pilotaggio remoto di Leonardo, in una configurazione specifica per il monitoraggio marittimo, dall’aeroporto di Lampedusa nell’ambito del programma Frontex finalizzato alla sperimentazione di droni per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea. Il contratto di servizio prevede che Leonardo effettui con il Falco Evo fino a 300 ore di volo per sorveglianza marittima nello spazio aereo civile italiano e maltese.Una nota spiega che Leonardo, l’unica azienda europea in grado di fornire capacità complete (Remotely-Piloted Air Systems – RPAS e Intelligence Surveillance and Reconnaissance - ISR), fornirà il Falco Evo equipaggiato con strumenti avanzati per sorveglianza e monitoraggio giorno/notte, oltre all’equipaggio di volo e al team per la manutenzione.